Am Freitag haben wir beim Yoga die Wechselatmung (Nadi-Shodana) geübt. Diese Atem-Übung ist einfach und ungemein nützlich, so dass ich sie euch gleich vorstellen möchte. Bei dieser Übung wird abwechselnd durch das rechte und linke Nasenloch ein- und ausgeatmet.

Sie hat eine beruhigende Wirkung auf Nerven und Geist. Daher kannst du die Wechselatmung gut als vorbereitende Übung zur Meditation üben. Wenn dir mal wieder alles zuviel wird, zieh dich für ein paar Minuten zurück und atme. Du wirst spüren, dass du deine Mitte wieder findest.

Durch die wechselseitige Atmung durch die Nasenlöcher werden die Energiekanäle (Nadis) gereinigt. Wir haben rechte und linke Energiekanäle in denen der Atem zirkuliert, die so wieder in Einklang gebracht werden. Vielleicht kennst du den Begriff Meridiane, der Ausdruck aus der traditionellen chinesischen Medizin, damit kann man es vergleichen.

So geht’s:

Ausgangsposition:

Nimm eine aufrechte Sitzposition ein, am besten in den Schneider- oder halben Lotussitz

Lege die linke Hand locker auf deinen Oberschenkel. Zeigefinger und Daumen berühren sich. Mittel-, Ring- und der kleine Finger sind gerade und abgespreizt.

Atme ein paar Mal ganz normal ein und wieder aus.

Nimm nun deine rechte Hand Richtung Nase. Lege den Daumen neben dein rechtes Nasenloch und den Ringfinger neben dein linkes Nasenloch. Lass Zeige- und Mittelfinger locker gebeugt.

Übungsabfolge:

Schließe die Augen. Verschließe mit dem Daumen dein rechtes Nasenloch, atme tief in dein linkes Nasenloch ein und zähle bis 4.

Nasenloch ein und zähle bis 4. Atme durch das rechte Nasenloch wieder aus, indem du mit dem Ringfinger dein linkes Nasenloch zuhältst. Zähle dabei wieder bis 4.

Nasenloch wieder aus, indem du mit dem Ringfinger dein linkes Nasenloch zuhältst. Zähle dabei wieder bis 4. Atme durch das rechte Nasenloch wieder ein, indem du das Linke weiter verschlossen hältst. Zähle dabei wieder bis 4.

Nasenloch wieder ein, indem du das Linke weiter verschlossen hältst. Zähle dabei wieder bis 4. Dann rechtes Nasenloch mit dem Daumen verschließen und während des Ausatmens durchs linke Nasenloch bis 4 zählen.

Vereinfacht dargestellt:

Einatmen: linkes Nasenloch

Ausatmen: rechtes Nasenloch

Einatmen: rechtes Nasenloch

Ausatmen: linkes Nasenloch

Einatmen: linkes Nasenloch, usw.

Wenn du bei der Atmung weiter als 4 zählen kannst, dann erweitere gerne auf 5 oder mehr. Bitte erzwinge aber nichts. Atme in dieser Abfolge ca. 3 Minuten.

Einen ruhigen Start in die Woche wünschst euch

Eure Diana

Bildquelle: ©steinerpicture / Fotolia.com

