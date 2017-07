Ist Yoga eine Religion?

Alle Yogis und Yoginis die ich kenne, behaupten, dass Yoga keine Religion ist, ich übrigens auch. Menschen, die sich Yoga erstmals nähern, sind oft unsicher. Wenn ich diesen Menschen dann erzähle, dass Yoga kein Sport und auch keine Religion ist, werde ich mit großen fragenden Augen angesehen.

Was ist Yoga dann?



Die meisten von uns machen Yoga in ihrer Freizeit. Ist Yoga dann ein Hobby? fragen sie. Und was ist, wenn man mehr als einmal wöchentlich Yoga macht, ist es dann Leidenschaft?

Yoga ist Vieles aber vor allem eines, nämlich eine spirituelle Praxis mit vielen Facetten. Spiritualität, ein Wort, vor dem ich mich lange hartnäckig mit Händen und Füßen gesträubt habe. Aber Yoga ohne Spiritualität ist tatsächlich nur Gymnastik; das weiß ich heute. Der körperliche Teil ist nämlich nur ein Teilaspekt des Yoga. Die Asanas dienen lediglich dazu den Körper auf die Meditation vorzubereiten.

Was ist aber der Unterschied zwischen Religion und Spiritualität?

Spiritualität, ist für mich etwas ganz Persönliches und hat mit dem eigenen Innenleben und dem Geist zu tun. Wer bin ich? Und was ist der Sinn des Lebens?

Religion hingegen ist meiner Meinung nach eher extern organisiert, verpflichtend, manchmal auch zwanghaft oder sogar dogmatisch, je nach Religionsrichtung.

Auch wer in erster Linie beim Yoga „nur“ etwas für seinen Körper und Gesundheit tun möchte, wird über die Zeit auch Vorteile für die Seele, z.B. in der Meditation sehen. Vielleicht wirst Du auch eine Persönlichkeitsveränderung feststellen. Die Achtsamkeit und das Bewusstsein, das wir in unserer Yoga-Praxis entwickeln, hat durchaus auch Einfluss auf unser Alltagsleben. Gefühle wie Dankbarkeit und Mitgefühl werden stärker und das Interesse am Warum. Hinterfragen, statt einfach hinnehmen.

Welche spirituellen Erfahrungen hast Du gemacht, seit dem Du Yoga übst? Was hat sich bei Dir verändert? Hast Du Veränderungen bei anderen Yogis und Yoginis festgestellt?

Teile Deine Erlebnisse mit den anderen Leser(innen) und schreibe einen Kommentar.

Namasté

Deine Diana

Ähnliche Artikel: