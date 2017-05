Yogamatten Test Ökotest Januar 2013

Eigentlich wurde es ja Zeit, dass auch Yogamatten mal genauer unter die Lupe genommen werden. Getestet wurde allerdings nicht auf Funktionalität, sondern auf die Inhaltstoffe. Wenn man seine Yogamatte regelmäßig nutzt, merkt man schnell ob sie rutscht oder gut dämpft, doch was sich in ihr verborgen hält, kann man nicht so leicht erforschen.

Gestestet wurden 15 Yogamatten unterschiedlicher Hersteller und Materialien. Das Ergebnis hat mich beim ersten Draufschauen bestürzt, denn 8 sind komplett durchgefallen.

Und zwar auch die, die ich seit Jahren tagtäglich verwende und auch meinen Yogaschülern empfehle

Warum ungenügend?

Gegenstand der Abwertung „Nitrosamine“, die in einer gewissen Konzentration krebserregend sein sollen. Für den Gesetzgeber ist die Konzentration noch im Rahmen, doch Ökotest hat gnadenlos den Rotstift angesetzt.

Wegen der Nitrosamine war auch die Jade Yogamatte durchgefallen, die ich seit Jahren tagtäglich verwende und auch meinen Yogaschülern empfehle.

Besorgt wendete ich mich mit Bitte um eine Stellungnahme an die europäische Niederlassung von Jade. Innerhalb weniger Stunden hatte ich bereits eine ausführliche und freundliche Antwort. Das nenne ich Kundenservice. Man nimmt das Thema bei Jade in den USA sehr ernst und überprüft noch einmal genau den Herstellungsprozess, wann und wo Nitrosamine genau entstehen und ob sie zu der Gruppe gehören, die schädlich sind. Grundsätzlich wird kein Material für die Yogamattenherstellung verwendet, das Nitrosamine enthält. Das wurde mir versichert. Jade hat nun selbst weitere Tests beauftragt, um dies abzuklären. Bei Vorliegen aller Ergebnisse wird dann versucht die Herstellung so umzustellen, dass keinerlei Nitrosamine mehr nachweisbar sind. Sobald mir mehr Informationen vorliegen, werde ich das sofort mitteilen.

Während ich auf Antwort wartete, hatte ich mich näher mit Nitrosaminen beschäftigt und festgestellt, dass diese sogar in Lebensmitteln, u. a. in Bier, Fisch, gepökeltem Fleisch oder auch Käse vorkommen können. In allem wo Nitrat vorkommt, können sich im Körper Nitrosamine bilden. Man findet sie auch in Tabak, Luftballons, Latexmatratzen und Babysaugern. Quelle: Wikipedia

Hier noch weitere Fakten:

– nicht alle Nitrosamine sind schädlich

– gefährlich wird Nitrosamin erst in der Einnahme (Essen und Trinken) oder Inhalation (Tabak), nicht aber in der bloßen Berührung.

Noch besser: die festgestellte Konzentration von Ökotest in den Jade Yogamatten ist deutlich unter dem zulässigen Wert (40-mal niedriger) für Säuglings-Sauger und Schnuller in Deutschland. Dieses Ergebnis wurde Jade mitgeteilt, aber nicht im Magazin veröffentlicht.

Hier noch ein Beispiel für unsere Biertrinker: wenn Du über 3 Monate ein Bier pro Tag trinkst, nimmst Du mehr Nitrosamine auf, als würdest Du eine ganze Jade Yogamatte essen. Und essen wollte ich meine Yogamatte nun wirklich nicht.

Erstaunt hat mich, dass auch die Yogamatten „deutscher“ Firmen wie Yoga-Vidya und Yogistar durchgefallen sind, zumal von diesen leider nicht ersichtlich ist, in welchem Land sie hergestellt werden. Um hier keine zusätzliche Verunsicherung entstehen zu lassen, würde ich das ja schnell nachdeklarieren lassen. Es sei denn, man hat was zu verbergen…

Fazit: Da ich weder Bier trinke, noch rauche und Fleisch und Fisch esse, sehe ich mein Risiko als sehr gering und bleibe meiner Jade Yogamatte weiterhin treu.

Hast Du auch eine Yogamatte, die im Test durchgefallen ist? Mein Tipp, wende Dich bei Unsicherheit an den Hersteller und schau wie er reagiert. Was machst Du, verwendest Du sie weiter oder tauschst Du sie aus? Das Testergebnis findest Du unter www.oekotest.de

Ich freue mich über zahlreiche Kommentare

Deine Diana

Bildquelle: istock.com/bouillabaisse

Ähnliche Artikel: