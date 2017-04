Suchst Du noch nach dem Sitz oder meditierst Du schon?

Stundenlang können wir auf Sofas lümmeln oder chillen in unserem Lieblingssessel. Wenn wir dann aber mal 10 Minuten ohne Unterstützung der Rückenlehne aufrecht sitzen sollen, ist Panik angesagt. Die sonst so harte Karrierefrau mutiert zur Drama-Queen und der Kerl wird zur Memme.

Der Rücken tut weh, es zwickt in der Hüfte und die Beine sind schon vor langer Zeit eingeschlafen und die Füße fühlen sich an, als wären sie längst abgestorben. Bei vielen kommt dann das Fazit: meditieren ist doof! Das muss nicht sein.



Das Problem ist, dass Du Deine richtige Sitzposition noch nicht gefunden hast. Warum willst Du Dich in den Lotussitz quälen, wenn es noch dutzende weitere Sitzvarianten gibt, die für uns Westler wesentlich angenehmer sind?

Hast Du schon mal den halben Lotussitz probiert? Dann gibt es noch den klassischen Schneidersitz. Du kannst aber auch die Schienbeine voreinander legen und Dein Gesäß erhöhen, z. B. mit Klotz, oder Meditationskissen. Das ist meist meine bevorzugte Position.

Hinweis:

Du sitzt richtig auf dem Kissen, wenn Dein Gesäß nur auf dem vorderen Drittel des Kissens ruht und Deine Knie den Boden berühren können.

Es gibt aber auch Tage, da fühle ich mich im Fersensitz am wohlsten? Mir fällt es leichter in dieser Haltung meinen Rücken zu strecken. Zur Unterstützung modifiziere ich den Fersensitz mit einem Yoga-Bolster. Ich lege mir das Yoga-Bolster längs zwischen die Schienbeine und setze mich mit dem Gesäß darauf. Damit der Fußspann nicht so doll auf den Boden drückt, kann man auch noch eine Decke unter die Schienbeine und Füße legen. Wenn Du Knie-Probleme hast, kann es interessant sein, wenn Du die Sitzhöhe noch weiter erhöhst.

Wenn all diese Varianten immer noch nicht das richtige für Dich sind, dann gibt es noch die Luxusvariante: ein Meditationsbänkchen. Durch die Unterstützung des Bänkchens, manche sagen auch Hocker dazu, richtet sich Dein Rücken, fast automatisch, gerade und aufrecht auf und ist gleichzeitig entspannt, da sich der Oberkörper im richtigen Winkel zu den angewinkelten Beinen befindet. Wie auf dem Yoga-Bolster sitzt man komplett mit dem Gesäß darauf.

Bildquelle: Buddha: ©Thomas Francois@fotolia.com

