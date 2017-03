Savasana-Song Suddhosi Buddhosi (mit Text)

Wenn ich versuche in Savasana zu entspannen, dann verläuft der Prozess bei mir in Stufen. In der ersten Stufe versuche ich bewusst meine Muskeln loszulassen. Es kreisen noch Gedanken umher und oft habe ich die richtige Position zum Liegen noch nicht gefunden.

Wenn der Körper dann entspannt liegt, ich mich nicht mehr bewege und meine Gedanken ziehen lasse, dann habe ich immer das Gefühl, dass mein Körper sich noch etwas tiefer sinken lassen kann.

Und wenn ich meinen Gedanken weiterhin keine Beachtung schenke, dann folgt die dritte Stufe, bei der ich in einen etwa tranceartigen Zustand komme. Meist passiert das erst ab 5 – 6 Minuten. Höre ich allerdings einen entspannten Song, kann der Prozess schneller gehen und auch intensiver sein.

Mein persönlicher Lieblings-Savasana-Song ist momentan Suddhosi Buddhosi von den „Love Keys“.

Suddhosi Buddhosi ist ursprünglich ein Schlaflied, dass die Heilige Mandalasa ihren Kindern vorsang, um sie zu beruhigen und ihnen Urvertrauen zu schenken. Wahrscheinlich berührt es mich deshalb so sehr 😉

Wer sich die Mühe macht, findet bei YouTube viele verschiedene Versionen, doch die Version von den Love Keys geht mitten in mein Herz. Jetzt habe ich genug geschrieben und Du willst es bestimmt nun auch endlich hören. Vielleicht trifft es ja auch in Dein Herz?

https://soundcloud.com/aleah-lani/suddhosi-buddhosi

Songtext Suddhosi Buddhosi zum Mitchanten:

Sanskrit

Suddhosi Buddhosi Niranjanosi

Samsāra Māyā Parivar jitosi

Samsāra svapanam traija mohan nidram

Nan janma mrityor tat sat svarupe

Englisch

You are forever pure. You are forever true.

And the dream of this world can never touch you.

So give up your attachment, and give up your confusion.

And fly to that space that’s beyond all illusion.

Deutsch

Du bist für immer rein. Du bist für immer wahr.

Und der Traum dieser Welt kann dich nicht berühr’n.

Vergiss die Abhängigkeit, vergiss die Verwirrung.

Und flieg zu dem Ort jenseits aller Illusion.

Spanisch

Tú eres siempre puro, tu eres verdadero,

y el sueño del mundo nunca te tocara

Deja los apegos y deja la confusión

y vuela mas allá de toda ilusion.

Viel Spaß beim Entspannen

Deine Diana

Bildquelle: ©hellotim@fotolia.de

Ähnliche Artikel: