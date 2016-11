Wird Yoga immer extremer?

Was bewirkt der Anblick dieses Bildes in dir?

Denkst du vielleicht: „Wow, das macht sie toll“ oder „boah, das würde ich auch gerne können“ oder „schöne Landschaft“ oder „ob das gesund ist für den unteren Rücken?“ Solche Bilder polarisieren. Es ist ganz egal, ob du Yoga-Magazine oder Zeitschriften anschaust, oder ob es die sozialen Netzwerke sind. Alles ist voll von extremen Posen vor spektakulärer Kulisse.

Mir stellt sich die Frage, warum posieren immer mehr Yogis in extremen Yoga-Posen und stellen sich auf Instagram & Co zur Schau? Ist es ein „fishing for compliments“, um zu zeigen wie toll sie sind? Um andere neidisch zu machen? Oder um andere zum Nachmachen zu motivieren?

Was ist das yogische Ziel dahinter?

Nochmal kurz zur Erinnerung:das eigentliche Ziel des Yoga ist laut Patanjalis Yogasutra 1.2: „>yoga-citta-vṛtti-nirodhah“ oder auf Deutsch „Yoga ist das zur Ruhe kommen des Geistes“.

Wenn Yoga für dieses Model wirklich so extrem sein muss, damit sie ihren Geist beruhigen kann, o.k., dann will ich nichts gesagt haben, aber das glaube ich nicht wirklich.

Man muss nicht alles ausprobieren! Nicht jeder ist ein Adrenalin-Junkie und nicht jeder Körper ist für alle Yoga-Übungen geeignet. Diese Grenze sollte und darf jeder akzeptieren. Natürlich sollte man über den Tellerrand schauen und man sollte und könnte sich auch mit seinen Ängsten beschäftigen, aber sind physische Asanas nicht eher zweitrangig für die innere Reise? Was wissen wir Yogalehrer eigentlich über das Innenleben unserer Yoga-Schüler? Meistens doch nicht wirklich viel.

Wer sagt uns Yogalehrern denn, dass unsere Yogaschüler nicht schon im Alltag mit ihren Ängsten arbeiten, wenn sie sich gegen Chefs und Kollegen behaupten müssen, auch wenn es nicht ihre Natur ist, sich durchzusetzen.

Wenn unsere Yogaschüler schon fern der Yogamatte über Grenzen hinausgehen, um Job, Familie und Kinder unter einen Hut zu bekommen, oder sie schon so weit über den Tellerrand schauen, dass sie Absturz gefährdet sind, dürfen sie sich dann nicht beim Yoga mal eine Auszeit davon nehmen?

Inzwischen versuche ich vielmehr meine Schüler weg vom Denken und hin zum Fühlen zu lenken. Das heißt nicht, dass ich nur Sonnengruß, Tadasana und Savasana unterrichte. Aber reichen oft nicht sogar die „einfachen“ Yoga-Übungen um in den Flow zu kommen? Wo wir nicht mühselig koordinieren und unsere Grenze ausloten müssen, weil wir sie bereits kennen und uns einfach der Praxis hingeben können. Vielleicht ist die Yoga-Praxis auch die einzige Komfortzone des Tages, wäre das so verwerflich?

In den bekannten Yoga-Übungen lernen wir doch erst unsere mentalen Grenzen kennen. Wenn wir bemüht sind gedanklich nicht abzudriften und stattdessen Atmung und Bewegung in Einklang bringen.

Siehst du das genauso oder hast du das Gefühl, wenn es nicht extremer wird, dass deine Yoga-Praxis stagniert oder du dich nicht weiter entwickelst?

Ich bin gespannt auf dein Feedback.

Namasté

Deine Diana

