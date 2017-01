Mit diesen 5 Yoga-Übungen den Bürostress vergessen

Kaum hat das neue Jahr begonnen und du fühlst dich schon wieder gestresst? Im Büro bricht die Hektik aus und vielleicht fühlst du dich auch manchmal ängstlich. Jede noch so kleine zusätzliche Aufgabe gibt dir ein Gefühl, dass der Eimer gleich überläuft? Jetzt, ist es dringend Zeit, eine Pause zu machen.

Weniger ist mehr, wenn es darum geht, Stress-Management zu betreiben. Das bedeutet lieber häufigere und kürzere Pausen oder Übungseinheiten, anstatt nur einen wöchigen Urlaub pro Jahr. Kleine Pausen sorgen dafür, dass du deinen Stress im Zaum hältst und nicht ein Schatten deiner selbst wirst.

Die folgenden Yoga-Übungen kannst du alle im Büro machen und sie helfen dir zu entspannen und etwas Ruhe in deinen Bürotag zu bringen.

So geht’s:

Bringe die Aufmerksamkeit weg von der Arbeit und zu dir und deinem Körper Der Körper ist immer in der Gegenwart. Wenn du dich darauf konzentrierst, beruhigst du auch deinen Geist. Schließe einfach für ein paar Augenblicke die Augen, sitze aufrecht und beobachte den natürlichen Fluss deines Atems.

Wichtig ist, dass du dabei deine Schultern entspannst. Lass die Arme locker hängen oder lege sie auf der Armlehne ab. Nimm ein paar tiefe Atemzüge und lasse den Körper mit jedem Ausatmen mehr entspannen.

Venenpumpe Du sitzt in einem stundenlangen Meeting fest? Wenn es möglich ist, ziehe unter dem Tisch deine Schuhe aus. Bei flachen Schuhen kannst du sie aber auch anlassen.

Stelle die Füße stabil und hüftbreit so auf, dass deine Beine einen 90-Grad-Winkel haben. In einer Einatmung hebst du die Fersen an und kommst so auf die Fußballen und Zehen und in der Ausatmung rollst du wieder ab. Mach das ruhig 1 – 3 Minuten lang. So regst du die Durchblutung in den Beinen an und hast abends keine angeschwollenen Fesseln.

Ändere das Gefühl von Stress Das nächste Mal, wenn du dich gestresst fühlst oder ein unangenehmes Gefühl in die aufsteigt, weil du wieder 5 Dinge auf einmal erledigst, versuche mal anzuhalten und versuche zu beobachten wo und wie du den Stress in deinem Körper identifizierst.Fühlst du Druck im Kopf, einen zugeschnürten Hals, Enge in der Brust, verspannter Nacken oder zieht sich dein Magen zusammen? Schließe für einen Moment die Augen und bringe dein Bewusstsein zu diesem Gefühl oder Gefühlen. Bewegt sich das Stressgefühl? Hat der Stress den du fühlst, eine Form? Vielleicht eine Farbe? Fühlt es sich heiß oder kalt an? Versuche jedes Detail wahrzunehmen. Denn alles was du wahrnimmst, kannst du verändern.

Versuche z.B. die Temperatur so zu verändern, dass es angenehm ist. Wenn sich dein Stress bewegt, vielleicht kannst du ihn über den Atem nach draußen lenken. Wenn die Form eckig ist, lass sie rund werden. So entsteht das Gefühl, dass du selbst bestimmen kannst, was passiert. Du bist nicht mehr fremd bestimmt.

Wechselatmung Die Wechselatmung bringt dich wieder runter, da sie die beigen Hauptenergiekanäle (Ida und Pingala) harmonsiert. Stress baut sich ab und die rechte und die linke Hemisphäre des Gehirns werde ausgeglichen.

Bei der Wechselatmung atmest du immer nur durch ein Nasenloch. Bei jeder Ausatmung wird gewechselt. Die genaue Anleitung findest du im Artikel Wechselatmung – Nadi Shodana.