Yoga-Buch Verlosung – Yoga für dein Leben, die Verbindung aus Körper, Geist und Herz

Ich freue mich, das neue Yoga-Buch meiner Yogalehrerin Andrea (Qbi) Kubasch und ihrem Mann Dirk Bennewitz vorstellen zu dürfen. Es ist ein sehr persönliches Yoga-Buch, in das ihre Erfahrungen aus 25 Jahren eigener Yoga-Praxis eingeflossen sind. Es soll Yoga nicht nur auf die Yoga-Übungen (Asanas) reduzieren, sondern Yoga als System der ganzheitlichen Lebenseinstellung darstellen. Yoga begleitet uns auf allen Ebenen des Lebens und steigert sowohl unser Wohlbefinden als auch unsere Gesundheit.

Die Hintergründe zu diesem Yoga-Buch, erfährst du in diesem exklusiven Interview mit Qbi und Dirk, die mir sehr ausführlich auf meine Fragen per Email geantwortet haben. Einen Großteil der Erlöse spenden die beiden übrigens an die Kindertafel.

Hallo Qbi, hallo Dirk, ich freue mich, dass ihr euch Zeit nehmt und mir ein paar Fragen zu eurem neuen Buch zu beantworten.

1. Du und Dirk habt ja schon einige Yoga-Bücher und Yoga-DVDs unabhängig voneinander und gemeinsam herausgebracht. Bisher lag da der Schwerpunkt eher auf Asanas (Yoga-Übungen). Was hat euch inspiriert ein breiter gefasstes Yoga-Buch zu schreiben?

Das Buch ist die Sammlung unserer eigenen Praxis, der Dinge die wir tatsächlich tun. Dazu gehören die Felder Körper, Geist und Herz, die wir aus der yogischen Sicht betrachten. Wir denken, dass unser Weg vielleicht auch andere Menschen inspirieren kann, ein erfüllteres Leben zu führen und mit unserem Buch möchten wir den Weg dahin weisen. Wir finden physiologisch sinnvoll ausgeführte Asana-Praxis immer noch wichtig und sinnvoll, deswegen haben wir auch wieder Übungsabfolgen im neuen Buch. Yoga ins Leben hinaus zu tragen ist allerdings ebenfalls ein interessantes Thema und Yoga ist eben weit mehr als nur die Positionen zu betrachten. Ein Großteil der Krankheiten in unserem Umfeld, werden durch Stress ausgelöst. Wenn man es schafft, 10 Minuten pro Tag mit unserer Yoga-Praxis aus dem Hamsterrad des Alltags auszusteigen, kann man seinen Stresslevel reduzieren. Unsere Gedanken sind häufig in der Vergangenheit und in der Zukunft, wir wollen die Menschen wieder in den Augenblick zurückbringen.

2. Das Buch heißt „Yoga für dein Leben“. Was hat sich in eurem Leben durch Yoga verändert, außer dass ihr eure Leidenschaft zum Beruf gemacht habt

Das ist immer schwer zu beantworten, denn man lebt sein Leben ja nur einmal. Wir wissen nicht wie es verlaufen wäre ohne Yoga. Allerdings sind wir ganz sicher dass unsere Yoga-Praxis positiv auf unser Leben eingewirkt hat. Der wichtigste Punkt ist mit Sicherheit der des Loslassens. Dazu gehören materielle Dinge, und natürlich auch das ständige verurteilen und beurteilen. Diese Dinge verursachen Stress, die wichtigste Ursache für die meisten unserer Zivilisationskrankheiten. Wir versuchen unseren Stresslevel so niedrig wie möglich zu halten. Was nicht heißt, dass wir nur auf der Couch liegen, im Gegenteil wir machen sehr viel. Aber wir versuchen uns eben nicht unter Druck zu setzen, sondern aus einer positiven Grundhaltung heraus zu agieren, ohne Druck.

3. Yoga hat einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft und wächst immer weiter. Was glaubt ihr suchen die Leute ausgerechnet beim Yoga?

Ich denke, die Teilnehmer in einem Kurs merken, dass die Yoga-Praxis über das körperliche hinausgeht. Das muss man gar nicht im Detail verstehen, sondern die pure Erfahrung reicht aus. Ungefähr so wie es einem in dem einen Restaurant schmeckt und in dem anderen nicht, obwohl man von keinem der beiden Restaurants die Rezepte kennt. Die Praxis macht fit und trainiert den Körper. Rückenschmerzen werden gelindert. Aber es gibt eben auch die Aspekte des geistigen und emotionalen Ausgleichs, die die Schüler erfahren. Dadurch baut sich Stress ab.

4. Wie sieht deine/eure tägliche Yogapraxis aus? Hat sich die Yoga-Praxis seit der Geburt der Zwillinge verändert?

Unsere tägliche Praxis besteht aus Meditation und Asanas. Daran hat sich auch seit der Geburt der Zwillinge nicht viel geändert. Schon in den ersten Lebensmonaten haben sie uns bei der Praxis zugesehen. Die beiden können jetzt gut krabbeln und auch schon laufen und nehmen so immer an unsere Praxis teil. Die Kinder machen einfach mit und freuen sich mit uns auf der Yogamatte. Und unser Hund liegt, wie die letzten 11 Jahre auch schon, immer friedlich daneben.

5. Was ist dein/eurer persönlicher Tipp zu einem erfüllten Leben?

Um ein wirklich erfülltes Leben zu führen braucht es nicht viel. Mache deine Yoga-Praxis regelmäßig, am besten täglich. Und sei anderen Menschen durch deine Handlungen ein Vorbild. Versuche anderen Menschen bestmöglich zu helfen, dann wird diese Energie auch wieder zu dir zurückkommen.

Liebe Qbi, lieber Dirk ich danke euch sehr für das Interview.

Wer Qbi und Dirk noch nicht kennt, hier noch einige Fakten:

Dirk Bennewitz, hat die Kampfkunst Aikido von seinem Vater erlernt und praktiziert sie seit nunmehr 30 Jahren. Zum Yoga kam er über Qbi, was seine Lebenseinstellung grundlegend veränderte. Er ist ehemaliger Fallschirmjäger, Personenschützer, Yogalehrer und Autor mehrerer Yoga-Bücher.

Andrea Kubasch arbeitete in ihrem früheren Leben im Musik-Business bevor sie zum Yoga kam und sich ihr Leben wandelte. Neben dem Beruf als Yogalehrerin in ihren 2 Yoga-Studios (Poweryoga Germany) ist sie ebenfalls Autorin und Urheberin von zahlreichen Yoga-Büchern und Yoga-DVDs und seit letztem Jahr auch Mutter von Zwillingen.

Mehr Infos und passende Online-Videos zum Buch findest du unter: www.yogafürdeinleben.de

