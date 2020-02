Yoga ist mehr als nur ein Fitness-Workout!

Photo by Wesley Tingey on Unsplash

Ganz egal, wieviel bereits über Yoga und die dahinter stehende Philosophie geschrieben und erzählt wird. Es gibt leider immer noch eine Menge Leute die meinen, dass Yoga ein toller Fitness-Trend ist und mehr nicht.

Versteh mich nicht falsch, aber mich ärgert nichts mich mehr als zu hören, dass jemand Yoga in die gleiche Kategorie wie Step-Aerobic oder Zumba einsortiert.

Ich finde es toll, dass Menschen Yoga als Teil ihrer Fitness-Routine nutzen, um ihren Rücken- und Schulterschmerzen den Garaus zu machen. Und ich merke auch in meinen Yoga-Unterrichten, dass es für Viele genau das ist, was sie gesucht haben. Das ist großartig!

Aber Yoga bietet so viel mehr und es ist manchmal frustrierend zu sehen, dass es nur auf die körperlichen Komponenten reduziert wird.

Hier kommen 5 Gründe die noch einmal deutlich machen, dass Yoga so vielmehr kann als ein reines Fitness-Workout.

Yoga ist ein Lebensstil, der nicht nur die Gesundheit verbessert, sondern auch allgemeine Qualitäten des Lebens und vielleicht sogar das Leben der Menschen um uns herum.

Fitness ist ein toller Nebeneffekt, aber es ist nicht das “wahre“ Ziel von Yoga

Es ist wahr, viele Menschen beginnen mit ihrem ersten Yoga-Kurs mit wenig mehr als dem Aspekt der körperlichen Fitness im Kopf. Bei den meisten dauert es aber nicht lange bis sie verstehen, dass es um noch viel mehr beim Yoga geht, als um bloße körperliche Ertüchtigung.

Ich versuche in meinem Yoga-Unterricht daher das Interesse zu wecken über den Tellerrand zu schauen und tiefer in die Materie zu tauchen, indem wir die Philosophie des Yoga in homöopatischen Dosen mit in den Yoga-Unterricht einstreuen. Hinhören lohnt sich, wenn man etwas über sich lernen möchte.

Beim Yoga geht es um das Gleichgewicht

Mit Gleichgewicht meine ich nicht nur die Fähigkeit, auf einem Fuß zu stehen. Auch wenn Yoga sicherlich super dazu beitragen kann, Stabilität im Körper zu kultivieren. Ich meine eher die Balance zwischen Körper und Geist. Das Ausbalancieren zwischen Yin und Yang. Wenn du permanent auf der Überholspur unterwegs bist, kann Yoga dir helfen ein paar Gänge runter zu schalten. Wenn du weniger aktiv bist, kann Yoga dein Energielevel wieder anheben damit du dich leistungsfähiger fühlst.

Im Yoga-Unterricht biete ich oft Yoga-Sequenzen im Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung an, bzw. ich gebe nach herausfordernden Yoga-Sequenzen Raum zum Nachspüren. So lernen Körper und Geist sich wieder auszutarieren.

Yoga lädt dich ein, tiefer zu gehen

Im Yoga lernst du wie dein Körper sich bewegt und auf die Bewegung reagiert. Du lernst, wie deine Muskeln arbeiten. Du übst, wie man selbst die kleinsten Muskeln benutzt, die du sonst nicht verwenden würdest, um andere Muskeln bei ihrer Arbeit zu unterstützen, damit sie nicht überbeansprucht werden.

Als Yoga-Lehrerin versuche ich dabei zu unterstützen, vom Denken ins Fühlen zu kommen. So lernst du zu unterscheiden, ob der Körper nein sagt, oder ob der innere Schweinehund keine Lust mehr hat.

Denke darüber nach, woher die Spannungen im Körper kommen. Wenn du dein Verhalten in deinem Alltag hinterfragst und dir z.B. auffällt in welchen Situationen du unter einer Fehlhaltung neigst, dann kannst du deine angespannten Muskeln auch eher loszulassen.

Es geht aber nicht nur um die Kontrolle der Muskeln, sondern auch um die Steuerung der Gedanken. Wenn du realisierst, dass du immer alles schwarzsiehst, dann wird auch der Körper gestresst darauf reagieren.

Yoga kann dich zu einem besseren Menschen machen

Man könnte nun auch argumentieren, dass eine ausgewogene Fitness-Routine auch zu einem besseren Menschen führt, weil man sich besser fühlt. Aber das ist nur der Anfang beim Yoga. Die komplette Yoga-Praxis beinhaltet neben den Yoga-Übungen auch Atemübungen, Meditation, Selbststudium und auch ethische Themen mit dem Ziel, dein Selbst zu offenbaren nicht nur einen gesunden Körper.

Um einen ganzheitlichen Yoga-Unterricht zu erleben, sollte Yoga-Stunde daher immer Atemübungen, Körperübungen enthalten und genug Zeit für die Entspannung und Meditation.

Yoga kann die Welt verändern, nicht nur dich

Übersetzt man Yoga aus dem Sanskrit ins Deutsche, so bedeutet es verbinden oder anjochen. Es geht um die Verbindung zwischen Körper, Geist und Atem. Aber es geht auch um die Verbindung von dir, zur Welt um dich herum. Die Yoga-Philosophie lehrt uns, dass das, was wir tun Auswirkungen auf unser direktes oder auch fernes Umfeld hat, weil wir alle auf einer energetischen Ebene miteinander verbunden sind.

Wenn das wahr ist, dann ist die gute Beziehung zu dir selbst die Grundlage davon, dass du nett zu anderen bist.

Die große Kunst ist es den schmalen Grat zwischen Forderung und Überforderung zu finden. In meinem Yoga-Unterricht biete ich gerne mehrere Varianten und Schwierigkeitslevel an. So kann jeder individuell daran arbeiten seine die inneren Grenzen schmelzen zu lassen, aber auf eine sanfte Art und Weise.