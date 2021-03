5 Yoga-Übungen die den Winter vertreiben und dich dem Frühling öffnen

Das winterliche Grau beginnt sich in sattes Grün zu wandeln. Überall sprießen die Krokusse, die Vögel zwitschern, was das Zeug hält und untermalen so das sonore Brummen der Heckenscheren. Herzlich willkommen Frühling.

Ich liebe den Frühling, wenn es langsam etwas wärmer wird und die Sonne uns mit ihren warmen Strahlen umhüllt. Man kann zusehen, wie sich die Natur den Winter abstreift. Alles beginnt sich zu erneuern und zu wandeln. Wo man hinblickt blitzt es knallig gelb, oder lila aus dem Gras heraus.

Meinen Mittagskaffee versuche ich so oft ich kann auf der Terrasse zu trinken und mich von der Sonne küssen zu lassen. Das schießen die Endorphine durch den Körper. Der Übergang vom Winter zur Frühlingssaison ist mehr als in vollem Gange und auch auf unseren Körper hat das einige Auswirkungen. Dass man im Frühling vitaler wird, merke ich nicht nur an mir, sondern auch an meinen Nachbarn, die sich nahezu im Wettkampf um den fleißigsten Gärtner bemühen.

Kannst du den Frühling genießen oder leidet dein Körper im Wandel?

Nicht jeder strotzt vor Vitalität. Gehörst du zu denen die unter Frühjahrsmüdigkeit leiden? Oder plagt dich gar der Heuschnupfen oder sogar eine fette Erkältung. Der Körper versucht sich an die Veränderungen anzupassen.

Wie können wir diesen Prozess aktiv mit den richtigen Yoga-Übungen unterstützen?

Die Yoga-Praxis an den Wechsel der Jahreszeiten anzupassen ist ein guter Weg, um die Einflüsse des wechselhaften Wetters, dem längeren Tag nach der Zeitumstellung auszubalancieren.

Was sagt der Ayurveda?

Laut Ayurveda ist der Frühling vom Dosha „Kapha“ geprägt. Es ist an manchen Tag noch ziemlich kühl, teilweise nass und schwer. Der Winterspeck sitzt meist noch auf den Hüften und man fühlt sich oft noch etwas träge und müde. Aber statt müde aufs Sofa zu fallen und zu schlafen, hilft vielmehr Bewegung.

Für die Yoga-Praxis heißt es nun das innere Feuer zu entfachen. Das steigert deinen Energielevel und die Durchblutung.

Mit diesen 5 Yoga-Übungen vertreibst du den Winter aus deinem Körper:

Es geht los mit dem Sonnengruß (Surya Namaskar)

Wenn du morgens wach wirst und in Schwung kommen möchtest, dann übe 10 Runden Sonnengruß A.

Wenn du den Sonnengruß als Aufwärmprogramm für seine Yoga-Praxis verwendest, dann kürze auf 3 – 5 Runden.

Durch die fließenden Bewegungen im Sonnengruß wird der Körper gestreckt und durch die Synchronisation von Atem und Bewegung entspannst du das Nervensystem.

Behalte beim Üben das Gefühl von Leichtigkeit und konzentriere dich auf die innere Wärme.

Du kannst den Sonnengruß noch nicht auswendig? Kein Problem, dann schaue dir hier mein Sonnengruß-Video an.

Weiter geht es mit der Planke (Chaturanga Dandasana)

Wenn du den gesamten Körper mit Yoga kräftigen möchtest, dann übe die Planke und halte sie gerne etwas länger als üblich.

Starte mit 15 Sekunden und weite dann gerne auf 30 Sekunden aus oder länger.

Die Planken-Position kräftigt die Beine, den Rücken, die Bauchmuskulatur, die Arme und natürlich die Handgelenke und gleichzeitig wird auch der Brustkorb geweitet.

Danach ist die Müdigkeit wie weggeblasen und du fühlst dich stark und frisch.

Schulterbrücke (Setu Bandhasana)

Am liebsten übe ich die Schulterbrücke erstmal fließend, um die Wirbelsäule zu vitalisieren.

Mit der Einatmung rollst du dich nach oben hoch und mit der Ausatmung nach unten wieder ab. Übe das gerne 10x.

Nach und nach öffnet sich deine gesamte Körpervorderseite und du kräftigst die Körperrückseite.

Du kannst dann die Schulterbrücke auch gerne für 5 – 10 Atemzüge halten, dann spürst du auch die Oberschenkelmuskulatur 😉

Krieger 3 ( Virabhadrasana 3)

Der Krieger 3 ist ein Wechselspiel zwischen Stabilität und Ungleichgewicht.

Es ist wie ein Tanz der Muskeln, die versuchen dich in Balance zu bringen.

Denk nicht zu viel darüber nach, genieße diese kraftvolle Haltung und vergiss nicht zu lächeln 😉

Der Bogen (Dhanurasana)

Beim Bogen werden durch die „Bauchmassage“ noch zusätzlich die inneren Organe, vor allem die Verdauungsorgane, stimuliert.

Halte den Bogen für 3 – 5 Atemzüge und dann wiederhole noch 1 – 2x diese Haltung.

Vergiss dabei nicht weiterzuatmen.

Rückbeugen bringen generell viel Energie in den Körper. Sie öffnen nicht nur den Brustraum, sondern auch das Herz. So lockst du dich aus der kuscheligen Winterhöhle und öffnest dich neugierig und offen dem Frühling mit all seinen neuen Herausforderungen.

Welche Yoga-Übung machst du am liebsten im Frühling?

Namasté

Deine Diana