In der Ruhe liegt die Kraft

Fühlst Du Dich beim Start ins „neue Jahr” ein wenig verloren?

Du bist unsicher, was das neue Jahr zu bieten hat?

Du hast vielleicht keine oder viel zu viele Vorhaben für 2024?

Oder Du hast schon gleich am Anfang ein schlechtes Gewissen, weil Du Deine Ziele noch nicht in Angriff genommen hast.

Meine Januar-Tipps und Yoga-Video für Dich:

“Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen.”

Josef Anton Bruckner – Komponist

Aber was heißt das im Fundament zu verweilen? Warum ist das Fundament so wichtig?

Das Fundament spielt buchstäblich eine tragende Rolle. Wenn da was nicht stimmt, kann es Risse im ganzen Gebäude geben und der Turm stürzt ein. Bevor man also impulsiv startet, hilft es sich das Fundament noch einmal anzusehen: Ist noch alles stabil? Liegt was schief? Müssen wir was ausbessern?

Auch in der Natur passiert im Januar noch nicht viel. Es ist auch ein Monat des Rückzugs. Viele Tiere bleiben in ihrem Bau und kommen nur heraus, wenn es absolut notwendig ist. Manche halten sogar Winterschlaf und starten erst im Frühjahr.

👉 Also:

Statt in wilden Aktionismus zu fallen, mache mal genau das Gegenteil. Ziehe Dich zurück und betrachte das Fundament.

Mache es Dir in Deinem Lieblingssessel gemütlich.

Schaue aus dem Fenster und beobachte die Wolken.

Ruhe Dich auf dem Sofa aus und höre schöne Musik.

Schaue Deinem Tee beim Ziehen zu, lese ein gutes Buch und schlafe Dich vor allem aus.

Dabei kannst Du Dir viele Fragen stellen:

Was habe ich aus dem letzten Jahr gelernt und wie kann ich das nutzen, um in diesem Jahr meinem großen Ziel noch näher zu kommen?

Ich bin der festen Überzeugung: Reflexion ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg Deiner persönlichen Entwicklung.

Deine Journalingfragen für den Januar:

✨ Was sind die wichtigsten Lektionen und Aha’s aus dem Jahr 2023?

✨Welche Hürden hast Du gemeistert? Und wie ist Dir das gelungen?

✨Was war die beste Investition in Dich selbst?

✨Worin hast Du Dich persönlich weiterentwickelt?

✨In welcher Situation hast Du Dich voller Energie gefühlt?

Bei all dem, was Du tust, achte bitte darauf, dass Du Dich wohlfühlst und Dich nicht zusätzlich unter Druck setzt. Stress ist genau das Gegenteil von Entspannung und damit kontraproduktiv.

Wenn Du Lust hast, könntest Du auch meditieren, z.B. mit meiner geführten Meditation.

Wenn Dir nach Bewegung ist, dann übe doch gerne meinen Neujahrsflow für 2024:

Ganz viel Spaß und einen großartigen Start in 2024

Diana