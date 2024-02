Liebe & Selbstfürsorge

Wann hat Dir das letzte Mal jemand ein liebes Kompliment oder ein Lob ausgesprochen?

Leider ist es in der heutigen Zeit etwas in den Hintergrund geraten, dass wir Menschen um uns herum sagen, wie viel sie uns bedeuten oder dass wir das gesagt bekommen.Und wahrscheinlich noch seltener zeigst Du Dir selbst, wie wichtig Du bist, oder?

DU bist wunderschön.

DU bist ein kreatives Genie.

DU bist wahrhaftig.

DU bist unendlich wertvoll.

DU hast das Recht auf ein glückliches Leben in Freiheit, Reichtum und Gesundheit.

DU hast das Recht auf eine sinnliche, wahrhaftige, nahe Liebesbeziehung,

Nichts ist zu gut, um wahr zu sein.

Für DICH ist immer noch viel mehr möglich, als DU bisher gedacht hast.

DEINE Zukunft bietet ungeahnte Möglichkeiten.

DU bist ein Wunder, umgeben von Wundern.

✨Veit Lindau✨

Was geht in Dir vor, wenn Du diese Zeilen liest?

Kannst Du fühlen, dass Du einzigartig und etwas Besonderes bist?

Du verdienst Deine Liebe und Zuneigung, nicht nur andere, das wusste auch schon Buddha.

»Du selbst, genauso wie jeder andere im ganzen Universum, verdienst deine Liebe und Zuneigung.«

Buddha

Wenn Du Dir regelmäßig Zeit auf der Yogamatte gönnst, ist das bereits ein erster Schritt.

Vielleicht wendest Du den Wenn-Dann-Plan an, wenn es um Deine Motivation geht, Deine Ziele zu erreichen. Aber die Selbstliebe, solltest Du an keinerlei Bedingungen knüpfen, sondern sie vielmehr in Dir strömen lassen. Erlaube Dir den Moment zu erleben und ihn mit allen Sinnen auszukosten. Einatmen – ich liebe mich, ausatmen – so wie ich bin.

So gelingt es Dir etwas mehr Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren

Aber fangen wir beim Anfang an. Was ist Selbstfürsorge oder neudeutsch Selfcare überhaupt?

Einfach ausgedrückt ist es, dass Du auf Dich achtest und an Dich selbst denkst. Dass Du den Dingen, die Dir dabei helfen Dich seelisch und körperlich gesund zu fühlen genug Zeit einräumst. Allerdings ist der Alltag meist so vollgepackt, dass die Zeit für Dich selbst oft hinten runterfällt.

Es muss nicht das Wellness-Wochenende im 5 Sterne-Hotel sein. Es sind vielmehr die kleinen Dinge und Rituale, die wenig Zeit kosten sollen und ganz einfach in den Alltag integriert werden können. So dass sie zu einem wichtigen Bestandteil werden. Sieh es nicht als weiteres ToDo auf Deiner Liste, sondern vielmehr als ein Geschenk an Dich selbst.

Die Rituale sind es, die Dir helfen Deine Lebensqualität zu verbessern, damit Du Dir liebevoller und achtsamer begegnest. Das wirkt sich, früher oder später auch positiv auf Deinen nächtlichen Schlaf und deinen Energiehaushalt am Tage aus.

Aber wie findest Du zu Deinem inneren Frieden, zum klaren Denken und zu neuer Kraft?

Jeder Mensch ist unterschiedlich und was dem einen sein gutes Buch ist, ist für den anderen ein Schaumbad. Für den nächsten ist Bewegung an der Natur der Schlüssel zur Entschleunigung. Letztlich ist es egal auf welchem Wege Du Dir Deine kleinen Glücksmomente schaffst, Hauptsache du kümmerst Dich regelmäßig um Dich selbst und das ganz ohne schlechtes Gewissen.

Mal eine Gesichtsmaske, sich Zeit nehmen, um sich einzucremen. Ein ausgiebiges Fußbad. Eine Partnermassage. Solch eine liebevolle Zuwendung fördert Glücksgefühle über Hormone wie Serotonin oder Oxytocin.

Hier sind 10 Vorschläge wie Du Deine Selbstfürsorge gestalten kannst:

1. Morgenroutine etablieren



So wie Du in den Tag startest, beeinflusst den Verlauf Deines weiteren Tages. Versuche Dein Smartphone erstmal ausgeschaltet zu lassen und widme Dich erstmal Dir selbst.

Du könntest Deinen Tag mit einer kurzen Meditation starten. Oder ganz simpel ein paar Sonnengrüßen .

Kennst Du eigentlich schon mein Yoga-Video (10 Minuten) mit einer Morgenroutine im Stehen?

2. Journaling



Morgens ist der Kopf noch leer, so leer wie das Papier vor Dir 😉 Journaling am Morgen hilft Dir Dich zu fokussieren. Schreib einfach alles auf, was Dir durch den Kopf geht.

Es gibt einen Unterschied zwischen dem Schreiben am Morgen und am Abend ist. Am Abend ist es mehr reflektierend und morgens mehr mit dem Fokus nach vorne.

3. Wellness und Körperpflege

Ich persönlich liebe das Eincremen meiner Haut nach dem Duschen. Der angenehme Duft der Lotion und die streichelzarte hinterher ist einfach herrlich.

Wusstest Du, dass Du beim Eincremen sogar Stresshormone abbauen kannst? Durch die liebevolle Berührung schüttet Dein Körper Oxytocin, das Kuschelhormon, aus.

4. Kochen



Gesundes Essen gehört für mich ganz ohne Zweifel zur Selbstfürsorge. Das ist die Basis! Das funktioniert aber nur mit guten Nahrungsmitteln, also: regional, saisonal, unverarbeitet und am besten Bio.

Gute Nahrungsmittel sollen nähren und Dich mit Energie versorgen. Wenn Du Dein Essen selbst zubereitest, dann weißt Du was drin ist und schätzt ist weit mehr, als wenn Du Dir ein Fertiggericht in die Mikrowelle schiebst.

5. Schlaf



Wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann bin ich unausstehlich. Für mich gehört guter Schlaf und gesundes Essen zu den essenziellen Dingen der Selbstfürsorge.

Aber guter Schlaf ist nicht für jeden selbstverständlich. Schlafen muss manchmal erst wieder gelernt werden. Schaffe Dir Dein persönliches Einschlafritual. Mit Yoga-Übungen, Atemübungen, der richtigen Temperatur und beruhigenden Düften, wie z.B. Lavendel.

Schau mal in meine Blog-Artikel „5 sanfte Einschlafhilfen“ und „Atemübungen zum Einschlafen“

6. Sport und Bewegung



Körper und Geist brauchen Bewegung. Dabei ist es egal, ob Du Yoga übst, Joggen gehst, oder 10x die Treppe hoch und wieder runter.

Damit die Glückshormone durch deinen Körper flitzen reichen schon 30 Minuten am Tag aus.

7. Natur



Gönn Dir eine Portion Natur. Ein Spaziergang entspannt den Geist und lässt die Gedanken zur Ruhe kommen. Du kannst auch eine Gehmeditation machen und Dich im Rhythmus Deines Atems bewegen.

Falls Du in der Stadt lebst, steig eine Haltestelle vorher aus oder parke etwas weiter entfernt und gehe den Rest der Strecke zu Fuß. Mit ein bisschen Glück spazierst Du durch einen kleinen Park.

8. Wecke das Kind in Dir



Erlaube Dir mal wieder kindisch zu sein: kichere wie ein aufgescheuchtes Huhn oder albere einfach herum.

Schieb mal für 5 Minuten am Tag Zeit den rationalen und vernünftigen Erwachsenenverstand zu Seite, um einfach kurz verrückt zu sein.

9. Kreatives Hobby



Es gibt unzählige Möglichkeiten sich schöpferisch zu betätigen. Das macht den Kopf frei und fördert die innere Gelassenheit.Vieles hat man früher schon gemacht und ist dann in Vergessenheit geraten.

Beispiele sind Malen oder auch Ausmalbücher für Erwachsene, Musizieren, Schmuck gestalten, Stricken, Töpfern, Nähen, etc.

Da war noch nichts Passendes für Dich dabei? Dann schau doch z.B. mal in das Programmheft der Volkshochschulen. Da bekommst Du bestimmt Inspiration. Und in Gesellschaft macht das gleich doppelt so viel Spaß.

10. Tanzen



Schlechte Laune? Gibt es für mich eigentlich nicht 😉 Dann lege ich meine Gute-Laune-Playlist auf und lasse meinen Körper sich zur Musik bewegen und singe aus ganzem Herzen mit.

Shake it Baby – es guckt zu Hause ja auch niemand zu.

Was tust Du regelmäßig für Deine Selbstfürsorge? Welchen Tipp fandest Du so gut, dass Du ihn übernehmen möchtest.

Namasté

Diana